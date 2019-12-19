بنس وبيلوسي.. أبرز المرشحين لخلافة ترامب حال إقالته

بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على إدانة الرئيس دونالد ترامب، بتهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس"، ربما يتساءل البعض حول المرشحين لخلافته حال إقالته من منصبه أو إن لم يكن بوسعه أداء واجباته.

وهناك عدد كبير من المسؤولين المرشحين وفقا للدستور الأمريكي، لخلافة ترامب؛ رغم أن البعض منهم متورط في فضيحة أوكرانيا.

وتضم القائمة التي تعرف باسم "خط الخلافة الرئاسي" 18 شخصًا، أبرزهم نائب الرئيس مايك بنس، وهو التالي في خط الرئاسة بعد ترامب، وفي المرتبة الثانية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي الديمقراطية الوحيدة في خط الخلافة الحالي، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وتأتي وزيرة النقل إلين تشاو في المرتبة الرابعة عشرة، لكنها غير مؤهلة لشغل منصب رئيس الجمهورية، لأنها ولدت في تايوان، ويشترط أن يكون الرئيس مولودًا في الولايات المتحدة.

كما تورط العديد من المسؤولين في خط الخلافة في فضيحة أوكرانيا، وتأتي أسماؤهم في قلب تحقيق المساءلة، وهم مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والمدعي العام الأمريكي بيل بار.

فيما يلي أحدث خطوط الخلافة الرئاسية:

- نائب الرئيس: مايك بنس

2- رئيسة مجلس النواب: نانسي بيلوسي

3- الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ: تشاك جراسلي

4- وزير الخارجية: مايك بومبيو

5- وزير الخزانة: ستيفن منوشين

6- وزير الدفاع: مارك إسبر

7- المدعي العام الأمريكي: بيل بار

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8- وزير الداخلية: ديفيد بيرنهاردت

9- وزير الزراعة: سوني بيردو

10- وزير التجارة: ويلبر روس

11- وزير العمل: يوجين سكاليا

12- وزير الصحة والخدمات الإنسانية: أليكس عازر

13- وزير الإسكان والتنمية الحضرية: بن كارسون

14- وزيرة النقل: إلين تشاو (غير مؤهلة)

15- وزير الطاقة: دان بروييت

16- وزير التعليم: بيتسي ديفوس

17- وزير شؤون المحاربين القدامى: روبرت ويلكي

18- وزير الأمن الداخلي بالإنابة: كيفن ماكالينان

وفي عام 1792، اعتبر قانون الخلافة الرئاسية أن رئيس مجلس الشيوخ المؤقت يأتي في المرتبة التالية بعد نائب الرئيس، ثم، في عام 1886، وسع الكونجرس قائمة الخلافة بإضافة أعضاء مجلس الوزراء.

وفي عام 1947، وقع الرئيس هاري ترومان نسخة جديدة من قانون الخلافة الرئاسية، ما جعل رئيس مجلس النواب في المرتبة الثانية.

وفي عام 2006، مع صدور قانون "باتريوت" (تشريع لمكافحة الإرهاب أقر عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أصبح وزير الأمن الداخلي في المرتبة الثامنة عشرة.