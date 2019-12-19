النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية جنوبا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​كفركلا​ وينفذ طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا و​العرقوب​ ​مرجعيون​ وصولا حتى سماء مجرى الليطاني في ​البقاع الغربي​".

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