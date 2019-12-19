انهيار جزء من سقف مطبخ منزل الحاج محمود دهشة في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن "عائلة محمود ​محمد دهشة​ (والدة الاعلامي محمد دهشة) نجت من انهيار جزء من سقف مطبخ منزلنا الكائن في "​حي طيطبا​" في ​مخيم عين الحلوة​، حيث تساقطت أشلاء ​الباطون​ على "فرن ​الغاز​" والارض، وقد نجت الوالدة الحاجة نجية الرفاعي عادة، فيما اجزاء اخرى من السقف ما زالت ظاهره وآيلة للسقوط مجددا".

وذكر ان عائلة دهشة كانت قد تقدمت أكثر من مرة الى وكالة "الاونروا" وعلى مدى اكثر من عشر سنوات لترميم منزلها، لكن طلبها كان يرفض تحت مبررات مختلفة، الى ان جاءت الموافقة مؤخرا، ورغم ذلك لم يتم البدء بأعمال الترميم كما كان متوقعا، ما يستوجب على مسؤولي "الاونروا" القيام بواجبهم والاسراع في التنفيذ.

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