كتلة نواب الكتائب تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له من ​قصر بعبدا​ ان "​كتلة نواب الكتائب​ سمت السفير ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​". ولفت الجميل الى ان التسمية اتت انطلاقا من ارادة الشعب اللبناني المنتفض لتغيير الواقع والمشهد السياسي القائم، مشيرا الى ان "الشعب يطمح لحكومة حيادية ورئيس حكومة حيادي ولذلك التزمنا بهذا المطلب ونحذر من الرجوع الى منطق الاصطفاف السياسي واعادة اللبنانيين الى الوراء".

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