الاستشارات النيابية تستكمل عند الساعة الثالثة بعد الظهر

تستكمل ​الاستشارات النيابية​ عند ​الساعة​ الثالثة بعد الظهر. فيما كانت حصيلة أصوات الاستشارات في فترة قبل الظهر 21 للوزير السابق حسان دياب و23 لا تسمية و12 للسفير نواف سلام.



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