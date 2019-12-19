كتلة "القومية الاجتماعية" تسمي حسان دياب لتشكيل الحكومة

أعلنت كتلة "القومية الاجتماعية" في تصريح ألقاه النائب حسن حردان من ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ ضمن ​الاستشارات النيابية​ تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​. وأمل حردان أن يوفّق في تشكيل الحكومة.

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