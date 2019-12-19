دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أمريكية تحتفظ بجثة زوجها في ثلاجة 10 سنوات للحصول على مزايا قدامى المحاربين

تعتقد الشرطة الأمريكية أنَّ امرأة احتفظت بجثة زوجها المتوفى في ثلاجة لمدة عشر سنوات لتجمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى المحاربين.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية يوتا، إنَّه تمَّ العثور على الزوجة ميتة في شقتها في 22 نوفمبر، بعدما تغيَّبت عن الأنظار لعدة أيام، وعثرت الشرطة بعدها على جثة الزوج في الثلاجة.

وتعتقد السلطات أنَّ الرجل ربما توفِّي جراء إصابته بمرض بين فبراير ومارس 2009.

وعثر المحققون على رسالة يوم الاثنين، يعتقدون أنَّ الرجل قد كتبها، وهي بتاريخ ديسمبر 2008، يعلن فيها أنَّ الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته.

وبدا أنَّ المرأة ظلّت تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد وفاته، وذكرت الشرطة أنَّ مجموع ما حصلت عليه المرأة ربما يصل إلى 177 ألف دولار.