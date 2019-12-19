شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة تطالب بخطة تطوير للوحدات الصحية وتوفير الاعتمادات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هيام حلاوة، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تطوير الوحدات الصحية على مستوى القرى والمدن، ووضع خطة تطوير شاملة لها، لحل أزمة العجز سواء فى الطاقة البشرية او الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وطالبت حلاوة، حصر شامل لكافة الوحدات الصحية على مستوى القرى والمدن، ونسبة العجز بها، سواء كانت اطباء او أجهزة طبية، وآلية الحل، والاعتمادات المالية المطلوبة، ووضع جدول زمنى للتطوير وفقا لهذه الاعتمادات، على أن تقدم هذه الاحصائيات للبرلمان قبل مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حتى يتسنى للنواب مطالبة التخطيط والمالية بتوفير هذه الاعتمادات لتحسين مستوى الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتمام من قبل القيادة السياسية وتم ترجمة ذلك فى صورة قرارات على أرض الواقع، ومبادرات أطلقها الرئيس، من شأنها تحسين المنظومة، وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات، بالإضافة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مما يستوجب خطة لسد العجز فى الوحدات للنهوض بمستوى الخدمة أيضا.

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