الرئيس الجزائري الجديد: سنعمل على تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الجزائر - الخليج 365
قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، "سنعمل على تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس".
وأضاف في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية، "سنسعى لبناء اقتصاد وطني متطور".
وبين تبون، أن الجيش وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة
وقال "أمد يدي للجميع لتحقيق التوافق ضمن الأطر الدستورية".
ومضى قائلا "يتعين علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات و التفرقة، مشيراً إلى أنه "لا خيار لنا إلا الوحدة لتحقيق آمال الشعب".
وشدد على أن "عملنا السياسي نستمده من ثورة نوفمبر المجيدة"، موضحاً أن "الجزائر بحاجة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب".
وأشار إلى أن "الأوضاع التي نمر بها تفرض علينا إعادة النهوض بالجزائر، وقال علينا تجاوز الوضع السياسي الراهن
وبشأن السياسة الخارجية قال "سنتبع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية".
ومضى "مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة
ودعا رجال الأعمال للاستثمار في البلاد في كل القطاعات
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