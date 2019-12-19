ترامب: محاولة عزلي انتحار سياسي للديمقراطيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين محاكمته في مجلس الشيوخ، إذ تؤرقه فكرة أن يكون قد دخل التاريخ من هذا الباب، وإن كان مطمئنا إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سينقذونه من العزل.

وفي لقاء جماهيري في إطار حملة الدعاية الرامية لإعادة انتخابه في ولاية ميشيغان في الوقت نفسه الذي كان مجلس النواب يصوت فيه على محاكمته قال ترامب: "هذه المساءلة المتحيزة التي لا صلة لها بالقانون مسيرة انتحار سياسي للحزب الديمقراطي".

وأثار التصويت شكوكا حول ترامب الذي يهتم اهتماما كبيرا بصورته العامة، إذ أصبح واحدا من أربعة رؤساء فقط من بين رؤساء الولايات المتحدة الخمسة والأربعين أحيلوا للمحاكمة بغرض عزلهم.

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وكان ريتشارد نيكسون هو الوحيد الذي ترك منصبه من بين هؤلاء الرؤساء، وفعل ذلك بإرادته قبل التصويت على مساءلته في مجلس النواب.

ولم تهدئ ترامب تطمينات من السيناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، بأن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يدين الرئيس في محاكمة أوائل العام المقبل.

وفي ولاية ميشيغان، التي كان لها دور في فوزه في الانتخابات عام 2016، وسيكون التصويت فيها حاسما في نوفمبر المقبل، عبّر ترامب عن شعوره بالفخر لوقوف الجمهوريين في مجلس النواب متحدين في معارضة المساءلة، ولأن ثلاثة من الديمقراطيين اعترضوا على مساءلته.

وقال الرئيس الأميركي إن نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب والديمقراطيين نالوا "علامة خزي أبدية"، مضيفا أن عشرات الملايين سيخرجون العام المقبل لإنهاء سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والتصويت على "طرد بيلوسي من منصبها".

وقال ترامب عن الديمقراطيين "هم الذين يجب مساءلتهم، كل واحد فيهم"، وفق ما نقلت "رويترز".