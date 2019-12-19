شكرا لقرائتكم إيران.. قطع "مريب" للإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت في عدد من المناطق ظهر الخميس تحسباً لتجدد الاحتجاجات التي كانت انطلقت منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة.

وذكرت إذاعة "فردا " الناطقة بالفارسية من براغ، أن محافظات طهران وأصفهان ومناطق في شمال إيران وبعض المناطق المركزية شهدت قطعا وخللا في الإنترنت بشكل غير منتظم منذ وقت مبكر من صباح اليوم.

كما أشارت إلى أنه لا يعرف مدى اتساع رقعة قطع الإنترنت حتى الآن في محافظات إيران.

في حين، أوضحت شركة "نت بلوكي" في تغريدة أن قدرة الوصول إلى الانترنت في إيران انخفضت ‘لى أقل من 50 ٪ منذ الساعة 11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

في المقابل، نقلت وكالة "إيسنا" عن شركة الاتصالات الإيرانية قولها إن الخلل بدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي وعزت السبب إلى قطع الخطوط الأوروبية للإنترنت نحو إيران.

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وتأتي تلك الخطوة بينما أعلن أبو الحسن فيروز أبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، مطلع الأسبوع الجاري، أن المجلس أعطى وزير الاتصالات الإيراني مهلة ثلاثة أسابيع "كفرصة لتقديم خطة تكميلية لشبكة المعلومات الوطنية" التي تريدها إيران بديلا عن الإنترنت العالمية.

القبض على الإنترنت

وتعمل السلطات الإيرانية على حل نهائي للإنترنت والسيطرة على المواقع وشبكات التواصل عقب خطة قطع الإنترنت التي جربتها خلال احتجاجات نوفمبر الماضي للتعتيم على القمع الدموي وقتل المتظاهرين السلميين.

يذكر أن فيروز أبادي، موضوع على قائمة العقوبات الأميركية بسبب دوره في القمع والحجب والتعتيم ومنع حرية تداول المعلومات مع مسؤولين آخرين بينهم مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزير الاتصالات.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم تعزيز شبكة المعلومات الوطنية حتى "لا يحتاج الناس إلى إنترنت الخارج لتلبية احتياجاتهم".

كما أكد أن مرشد النظام علي خامنئي أصدر مؤخرًا أمرًا في هذا الصدد وأن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني سوف يتابع تنفيذه.