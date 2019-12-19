الرئيس الجزائري: أجدد التزامي للجميع بتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني

اكد ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ انه "أجدد التزامي للجميع بتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني وقانون الجمهورية"، مشددا على "اننا سنتبع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية". وراى تبون ان "علينا اتباع استراتيجية شاملة قائمة على رؤية سياسية تهدف لاستعادة الشعب لثقته في دولته".

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