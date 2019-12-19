حواط: من يمثل الناس لا يخافهم وتلبية مطالبهم وحدها تحمي المؤسسات

اشار النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "من يمثل الناس فعلا لا يخافهم ولا يختبئ منهم خلف حائط! ‏إن تلبية مطالب الناس المحقة وحدها تحمي المؤسسات والمواقع الرسمية وتفتح الباب للخروج من ​الأزمة​ التي نعيش. فكروا بالناس أولا وأخيرا".

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