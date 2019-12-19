أطفال ميتم ومدرسة مار شربل حريصايحتفلون بالعيد في جامعة الروح القدس

استقبلت ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​ 65 طفلًا وطفلة من ميتم ومدرسة ​مار شربل​ ​حريصا​ وعدد من المسؤولين عنهم، حيث أقيم لهم لقاء ترفيهيًا بمناسبة اقتراب ​عيد الميلاد​ المجيد، في الباحة الخارجية للجامعة في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ونائبه للشؤون الإدارية الأب طوني عيد.

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