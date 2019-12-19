ريفي: من يتبرع ليكون رئيساً صُوَرياً لحكومة "حزب الله" يتحمل مسؤولية تجربة مريرة

اعتبر الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "من يتبرع ليكون رئيساً صُوَرياً ل​حكومة​ "​حزب الله​" يتحمل مسؤولية تجربة مريرة جُرّبت في ​العراق​ و​لبنان​ وأنتجت الدمار والخراب. نموذج حكومة نوري المالكي الإيرانية سقط، ولبنان سيلفظ وصاية ​السلاح​ المسؤولة عن ​الفساد​. إتعظوا".

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