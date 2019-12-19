افرام: حسان دياب رجل ثقة مستقل مختص كفوء ونزيه

لفت النائب ​نعمة افرام​ إلى انه "كلمة حقّ تقال في من رافقني من على مقاعد الجامعة كبروفسور محاضر، لتربطني به لاحقاً علاقة المودّة والاحترام. ​حسان دياب​ رجل ثقة. مستقل، مختص، كفوء ونزيه، وهي صفات جامعة ومطلوبة في اللحظة المصيريّة الحاسمة. والعبرة في التأليف وشكل ​الحكومة​ وبرنامجها."

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