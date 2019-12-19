أوقفت مخابرات ​الجيش​ في ساحة ايليا في صيدا ثمانية أشخاص من بينهم طلاب للاشتباه فيهم بالقيام بأعمال شغب وتحطيم في الممتلكات والمرافق العامة في المدينة ليل الاثنين الماضي، فيما سلم خمسة أشخاص من ​حارة صيدا​ أنفسهم لمخابرات الجيش على خلفية تحطيم خيم الحراك في ساحة ايليا.

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 8 أشخاص في صيدا و5 سلموا أنفسهم على خلفية أحداث ليل الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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