اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش الى ان "النازحين السوريين هم اخوتنا ونحن مع عودتهم بطريقة آمنة ولائقة، إلا أن وجودهم يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية علينا وعليهم. وبحسب البنك الدولي خسر لبنان أكثر من 15 مليار دولار حتى عام 2015، وهذه كلها من جيوب اللبنانيين وقد تجاوزت اليوم ال 25 مليار دولار".
ولفت بطيش في تصريح تلفزيوني، الى ان "هناك أموال منهوبة وأموال أخرى موهوبة دُفعت لتغطية خسارات في الخارج، ولا يجوز المس بلقمة الخبز وبدراسة محدثّة لوزارة الاقتصاد والتجارة فإن هامش الربح في بيع ربطة الخبز، مع احتساب سعر الدولار في السوق الموازي، لا يقل عن 15 - 20%".
اضاف بطيش "نحن في نظام اقتصادي حر إنما لا حرية تغطي الجشع، والمس بحقوق الناس المعيشية ولهذا نتشدد في ضبط المخالفات تحت سقف القانون، وجزء من القروض المدعومة كانت تذهب إلى غير مستحقيها وقد دفع من يستحقونها فعلاً الثمن عبر حجب تلك القروض عنهم"، واعتبر ان الريع والفساد توأمان وقد سقطت كل الخيارات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى واقعنا المأزوم اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: بحسب البنك الدولي لبنان خسر أكثر من 15 مليار دولار حتى 2015 بسبب النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.