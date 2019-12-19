تعرّض المطران عطالله حنا لوعكة صحية إثر استنشاقه مواد كيمائية

تعرّض رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس ​المطران عطالله حنا​ لوعكة صحية بعد تعرّضه لحالة تسمم ألمّت به إثر استنشاقه مواد كميائية وتم على اثرها نقله إلى إحدى ​مستشفيات​ ​القدس​ .



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