وهاب: المعارضة السنية التي ستسمي دياب حازت على 40 بالمئة من أصوات السنة

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "الكلام عن عدم وجود غطاء سني ل​حسان دياب​ غير دقيق، فالمعارضة السنية التي ستسميه حازت على 40 بالمئة من أصوات ​السنة​".

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