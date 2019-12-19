كتلة "الوسط المستقل" تعلن انها لم تسمّ أحدا لرئاسة الحكومة 

أعلنت كتلة "الوسط المستقل" اثر لقائها ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ ضمن ​الاستشارات النيابية​، أنها لم تسمّ أحدا ل​تشكيل الحكومة​.

وأكد النائب جان عبيد الذي تكلّم باسم الكتلة ان "الإمتناع عن التسمية لا يعني الإمتناع عن التعاون إذ نحن في ظرف دقيق". وشدد على انه "نتمنى تكليف رئيس على مستوى من الاقتدار والمسؤولية والاهم القدرة على جمع الناس".