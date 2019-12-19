اسماء السيد - موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن "لا أحد يعرف" أسباب التغير المناخي، وذلك في تصريحات تلقي الشك على ما يبدو حول ما إذا كان الاحتباس الحراري ناجمًا من أنشطة الإنسان، ومعتبرًا أنه قد يكون ناجما عن عمليات كونية.
وقال بوتين للصحافيين في مستهل مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام"لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي" مضيفا "نعرف أنه في تاريخ الأرض كانت هناك فترات من ارتفاع الحرارة والبرودة ويمكن أن يتعلق ذلك بعمليات في الكون".
قال ان "زاوية صغيرة في محور دوران الأرض أو مدارها حول الشمس يمكن أن تدفع العالم نحو تغيرات مناخية خطيرة". إلا أن بوتين أقر بأن الاحتباس الحراري هو قضية مهمة. ورأى أنه "علينا أن نبذل أقصى الجهود لضمان عدم تغير المناخ بشكل دراماتيكي".
فيما تشهد موسكو طقساً دافئاً غير معتاد في شهر ديسمبر، قال بوتين ان وتيرة الاحتباس الحراري في روسيا هي "أعلى بنسبة 2.5 % من أي مكان آخر في العالم". اضاف "بالنسبة لى بلدنا هذه العملية خطيرة للغاية .. وسنبذل الجهود لتقليص تبعاتها على بلادنا".
وأكد ان انبعاثات الكربون في روسيا هي أقل بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية، وأن بلاده تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وقال ان التغير المناخي يشكل خطراً خاصا على المناطق الروسية التي شيّدت فيها المباني على الجليد السرمدي و"الذي يمكن أن يتسبب ذوبانه بتبعات كبيرة جدا".
وسجلت محطة مناخية في شمال موسكو درجات حرارة 5,4 درجة مئوية الاربعاء، ليكون أكثر الأيام دفئا في البلاد خلال شهر ديسمبر منذ قرن.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.