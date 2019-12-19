شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان يصل شرم الشيخ لتفقد مشروعات الطرق.. ولقاء مع محافظ جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، مدينة شرم الشيخ، لاستكمال الجولة التفقدية التي بدأتها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، وتستكمل اللجنة الجولة التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، بلقاء اللواء خالد فودة، فضلا عن تفقد عددا من مشروعات الطرق والموانئ البحرية بالمحافظة.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، المدير الإقليمى لشركة الجسر العربى للملاحة، محمد ماهر يونس، وعدد من المسؤولين بالشركة، وقام وفد لجنة النقل بتفقد العبارة التى بدأت أولى الرحلات يوم السبت الموافق 7 ديسمبر، والتعرف على الخدمات المقدمة، وكذلك وسائل التأمين والحماية للراكبين.

وأكد المدير الإقليمي للشركة، أن انطلاق الرحلات باستخدام البحر الأحمر ما بين الغردقة وشرم الشيخ، يساهم بشكل كبير فى انتعاش حركة السياحة، لما يمثله الخط الملاحى من ميزة نسبية للسائحين فى تقليل مدة السفر بين الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح محمد ماهر يونس، المدير الإقليمى لشركة الجسر العربى، أن هذا الخط الملاحي ينعش السياحة في الأقصر وأسوان للقادمين من شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك مواعيد رحلات منتظمة منذ بداية العمل، مؤكدا أن نسبة الإقبال على الرحلات كبيرة.

وبدوره، صف هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، فتح خط ملاحي بين شرم الشيخ والغردقة بأنه نقلة نوعية في الملاحة البحرية المصرية.

وأشار إلى أن هذه الرحلات البحرية ستشهد إقبال كبير فى الفترة المقبلة لما لها من ميزات نسبية، من حيث قصر مدة الرحلة وبتكلفة أقل، فضلا عن زيادة نسبة الأمان.

واستقبل اللواء خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الجديد، واللواء جمال محمد إبراهيم، المدير العام لشركة الجسر العربة للملاحة، واللواء نادر عشماوى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الوفد البرلمانى لدى وصولهم ميناء شرم الشيخ البحرى، لاستكمال الجولة التفقدية بالمحافظة.



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وفد البرلمان يصل شرم الشيخ (21)



وفد البرلمان يصل شرم الشيخ (22)



وفد البرلمان يصل شرم الشيخ (23)



وفد البرلمان يصل شرم الشيخ (24)



وفد البرلمان يصل شرم الشيخ (25)