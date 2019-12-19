دولة الإمارات تقدم منحة بقيمة 9.2 مليون درهم لدعم مشاريع في  مدينة سنجار بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 9.2 مليون درهم - 2.5 مليون دولار أمريكي - لمبادرة نادية مراد.. بهدف تطوير مشروع شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية في مدينة سنجار بالعراق.



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وذكر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية أن دعم مبادرة نادية مراد بشكل عام، ومشروع إمدادات المياه والإصحاح والمحافظة على البيئة على وجه التحديد، ينسجم مع أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، من خلال دعم المجتمعات بقضاء سنجار، وخاصةً النساء والأطفال المتضررين من هجمات تنظيم داعش.

وبحسب وكالة "وام" يهدف المشروع إلى تحسين إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية ليستفيد منها 61.437 مقيم إيزيدي في ست قرى في قضاء سنجار بالعراق وسيتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة دوركاس الهولندية.

بدورها، أعربت نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 عن امتنانها لهذه المبادرة وعبرت عن عميق امتنانها لدولة الإمارات لمساهماتها السخية.. موجهة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده لدعم مجتمعات الأقليات وتعزيز فرص بناء السلام