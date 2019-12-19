أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ في تصريح من قصر بعدا بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ ضمن ​الاستشارات النيابية​ تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​. وأوضح ان "كل العمل السابق لاجراء هذه الاستشارات تركزت برغبة واضحة بأنني كنت أعمل جاهدا كي يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو المرشح لتشكيل الحكومة كممثل للمكون الذي ينتمي اليه، واليوم أصبح من الاهمية ان يكون هناك حكومة ورئيس مكلف في أسرع وقت لمعالجة القضايا الاساسية في البلد لذلك كانت تسمية دياب لتشكيل الحكومة، لانه شخصية حوارية من الطراز الرفيع". وأكد ان "دياب أستاذ جامعي وإبن العائلة اللبنانية ويفهم المجتمع اللبناني وصاحب كف نظيف ومحاور جيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي من قصر بعبدا: سمّيت حسان دياب لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.