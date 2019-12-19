أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اثر لقائها ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ ضمن ​الاستشارات النيابية​، تسمية ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​. وتمنت الكتلة في تصريح تلاه النائب تيمور جنبلاط تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لمعالجة الازمة الاقتصادية في البلد.

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كانت هذه تفاصيل خبر كتلة "اللقاء الديمقراطي" تمسي نواف سلام لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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