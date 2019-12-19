النشرة: المحتجون في ساحة إيليا يستنكرون توقيف عدد من الأشخاص

افاد مراسل النشرة في صيدا بأن "المحتجين في ساحة ايليا بصيدا استنكروا توقيف عدد من الأشخاص صباح اليوم حيث طالبوا بإطلاق سراحهم فوراً".



وكانت ​مخابرات الجيش اللبناني​ قد أوقفت في ساحة إيليا في صيدا عددا من الأشخاص متهمين بالمشاركة في أعمال الشغب والاعتداء على مرافق عامة التي شهدتها المدينة.