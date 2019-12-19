حصيلة أصوات الاستشارات: 18 لحسان دياب و20 لا تسمية و9 نواف سلام

انطلقت ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، والتي ستستمر حتى مساء اليوم. وتبدأ الاستشارات مع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ من ثم ​تمام سلام​ و​نجيب ميقاتي​، ومن بعدهم نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​. وبعد ذلك يبدأ توافد ​الكتل النيابية​ بحسب البرنامج الذي تم توزيعه في قصر بعبدا.

وجاءت حصيلة الأصوات حتى الآن على الشكل التالي:



لا تسمية: 20



​كتلة المستقبل​ (18 نائب من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) – النائب نجيب ميقاتي- النائب تمام سلام



حسان دياب: 18



النائب ​ايلي الفرزلي​ - الوفاء للمقاومة (12 نائب) - كتلة التكتل الوطني (5 نواب: فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني)

نواف سلام: 9

كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)