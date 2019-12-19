حصيلة أصوات الاستشارات: 18 لحسان دياب و20 لا تسمية و9 نواف سلام

انطلقت الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، والتي ستستمر حتى مساء اليوم. وتبدأ الاستشارات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من ثم تمام سلام ونجيب ميقاتي، ومن بعدهم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي. وبعد ذلك يبدأ توافد الكتل النيابية بحسب البرنامج الذي تم توزيعه في قصر بعبدا.
وجاءت حصيلة الأصوات حتى الآن على الشكل التالي:
لا تسمية: 20
كتلة المستقبل (18 نائب من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) – النائب نجيب ميقاتي- النائب تمام سلام
حسان دياب: 18
النائب ايلي الفرزلي - الوفاء للمقاومة (12 نائب) - كتلة التكتل الوطني (5 نواب: فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني)
نواف سلام: 9
كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)
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