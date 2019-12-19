القاضي رزق يتابع جلسة الإستجواب في ملف النافعة

يتابع قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق في هذه الأثناء جلسة الإستجواب في ملف النافعة.

ويبلغ عدد الموقوفين، ومن ضمنهم الرئيسة والمديرة العامة لهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ​هدى سلوم​، 14 موقوفا من بينهم خمس نساء، على أن يستجوب كل موقوف على حدة.



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