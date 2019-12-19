كتلة "التكتل الوطني" تسمي حسان دياب لتشكيل الحكومة 

أعلنت كتلة "التكتل الوطني " اثر لقائها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ضمن الاستشارات النيابية، انها سمّت الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة.
وأوضحت في تصريح تلاه النائب فريد الخازن أنه "كان رأينا من الأساس ان يترأس الحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أو من يسميه الحريري للاعتبرات الوطنية التي نعرفها، لكن اليوم بعدما انسحب الحريي ولم يسم أحدا، قررنا تسمية، حسان دياب ونتمنى ان يشكل حكومة انقاذية".
يذكر ان كتلة التكتل الوطني حضر منها 3 نواب وهم فريد الخازن، اسطفان دويهي وحسين الحسيني، وتغيب النائبين طوني فرنجية بداعي السفر وفايز غصن لوجوده بالمستشفى.
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