بوتين: لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي

اشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى ان "لا أحد يعرف أسباب ​التغير المناخي​"، لافتا الى "اننا نعرف أنه في تاريخ الأرض كانت هناك فترات من ارتفاع الحرارة والبرودة ويمكن أن يتعلق ذلك بعمليات في الكون".

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