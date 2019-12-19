افادت معلومات لقناة "mtv" بأن عدم مشاركة النائب بهية الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة مع كتلة المستقبل في قصر بعبدا هدفه تسجيل موقف.
بدورها، ذكرت مصادر مطلعة مقربة من تيار "المستقبل" لقناة "OTV" ان النائب بهية الحريري ارادت الاعتراض بعدم حضورها لبعبدا، واتجاه لعدم مشاركة المستقبل بالحكومة المقبلة.
ولفتت المصادر المطلعة الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري جدد امام نوابه باجتماع كتلة نواب المستقبل وحتى امام رئيس الجمهورية ميشال عون انه لا يزال يتمنى ان تشكل حكومة اختصاصيين.
كانت هذه تفاصيل خبر mtv: عدم مشاركة النائب بهية الحريري في الاستشارات هدفه تسجيل موقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.