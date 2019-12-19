mtv: عدم مشاركة النائب بهية الحريري في الاستشارات هدفه تسجيل موقف

افادت معلومات لقناة "mtv" بأن عدم مشاركة النائب ​بهية الحريري​ في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة مع ​كتلة المستقبل​ في ​قصر بعبدا​ هدفه تسجيل موقف.

بدورها، ذكرت مصادر مطلعة مقربة من تيار "المستقبل" لقناة "OTV" ان النائب بهية الحريري ارادت الاعتراض بعدم حضورها لبعبدا، واتجاه لعدم مشاركة المستقبل بالحكومة المقبلة.

ولفتت المصادر المطلعة الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري جدد امام نوابه باجتماع كتلة نواب المستقبل وحتى امام رئيس الجمهورية ميشال عون انه لا يزال يتمنى ان تشكل حكومة اختصاصيين.