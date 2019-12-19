كتلة الوفاء للمقاومة تسمّي حسان دياب لتشكيل الحكومة 

أعلنت كتلة "الوفاء للقاومة" اثر لقائها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ضمن الاستشارات النيابية، انها تسمي الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتمنت الكتلة في تصريح تلاه رئيس الكتلة محمد رعد ان ينهض لبنان من هذه الازمة، ونأمل في حال حصل دياب على الاغبية ان يوفّق في مهمته. وأكدت انه "نمد يد التعاون بشكل كامل من أجل حفظ الامن والاستقرار والنهوض بالبلد ومعالجة الازمة وندعو كل الفرقاء والمكونات لابداء مثل ها التعاون".
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