النشرة: مراقبو وزارة الاقتصاد بصيدا باشروا حملة لمراقبة الاسعار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ وبمؤازرة قوة من "​أمن الدولة​" في صيدا، باشروا حملة لمراقبة الاسعار في عدد من "السوبر ماركت" والمحال التجارية في المدينة بعد شكاوي المواطنين من الغلاء و​ارتفاع الاسعار​، في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة في ​لبنان​، ودخول الحراك الاحتجاجي شهره الثالث.

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