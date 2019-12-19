المكتب الاعلامي لميقاتي: ما قاله وهاب على تويتر غير صحيح

اشار المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الآتي: "مع احترامنا لمعالي الوزير السابق ​وئام وهاب​ فإن ما قاله قبل قليل على ​تويتر​ غير صحيح فاقتضى التوضيح". وكان وهاب قد اشار على وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "لمن يخترع ملفات عن حسان دياب أقول له فقط للأمانة أن دياب عندما إنتهت حكومة ميقاتي، أرسل ميقاتي هدية له من جيبة قيمتها 500 ألف دولار فأعاد دياب الهدية وشكر ميقاتي".

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