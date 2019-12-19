مراد: لحكومة تدعم المقاومة الاقتصادية والعسكرية والسياسية

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "انسجاما مع مبادئنا القومية بقي صوتنا عاليا ضد كل الصفقات التي تصب في خدمة العدو الصهيوني وحماية كيانه من وابل ​الصواريخ​ اذا تجرأ على ثرواتنا واعتدى على ارضنا، وهو اصبح يحسب الف حساب قبل اية حماقة، لذا فإننا مع حكومة تدعم ​المقاومة​ الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

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