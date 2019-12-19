كتلة المستقبل: لم نسمّ أحدا لتشكيل الحكومة

أعلنت ​كتلة المستقبل​ اثر لقائها ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ أنها لمم تسمّ أحدا ل​رئاسة الحكومة​، لافتة في تصريح ألقاها ​سمير الجسر​ إلى ان "طرح الكتلة كان تأليف حكومة من اختصاصيين لكن يبدو ان هذا الطرح لم يكن له حظوظا كافية".

وأكدت الجسر ردا على سؤال انه "لا سبب لتغيّب النائب ​بهية الحريري​".