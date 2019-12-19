أعلنت كتلة المستقبل اثر لقائها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أنها لمم تسمّ أحدا لرئاسة الحكومة، لافتة في تصريح ألقاها سمير الجسر إلى ان "طرح الكتلة كان تأليف حكومة من اختصاصيين لكن يبدو ان هذا الطرح لم يكن له حظوظا كافية".
وأكدت الجسر ردا على سؤال انه "لا سبب لتغيّب النائب بهية الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة المستقبل: لم نسمّ أحدا لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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