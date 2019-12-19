الجيش: توقيف 152 شخصاً امس من عدة جنسيات لتورّطهم في جرائم متعدّدة

اعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ في بيان، ان "وحدات الجيش اتخذت في عدد من المناطق اللبنانية ​تدابير أمنية​ بتاريخ 18 / 12/ 2019، أوقفت بنتيجتها 152 شخصاً بينهم 26 لبنانياً و119 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية الفلسطينية و1 من الجنسية الألمانية، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​ وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".

واشارت الى انه تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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