السيد: عدم تسمية الحريري لمرشّح مضاد هو رفض لنواف سلام ونصف تأييد لدياب

سأل النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل هي حكومة مواجهة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري؟"، مضيفا:" للتوضيح،الحريري رفض الترشُّح بسبب موقف القوّات،وكتلته لم تُسَمِّ أيّ مرشح"، مؤكدا ان "عدم تسمية الحريري لمرشّح مضاد هو رفض للسفير نواف سلام ونصف تأييد للوزير السابق حسان دياب وكذلك فعل رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي".
وراى السيد ان "لا نيّة لأحد بإقامة متاريس خلف دياب بينما ينهار البلد والعبرة بالتأليف".
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