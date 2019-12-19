السيد: عدم تسمية الحريري لمرشّح مضاد هو رفض لنواف سلام ونصف تأييد لدياب

سأل النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل هي حكومة مواجهة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​؟"، مضيفا:" للتوضيح،الحريري رفض الترشُّح بسبب موقف القوّات،وكتلته لم تُسَمِّ أيّ مرشح"، مؤكدا ان "عدم تسمية الحريري لمرشّح مضاد هو رفض للسفير ​نواف سلام​ ونصف تأييد للوزير السابق ​حسان دياب​ وكذلك فعل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​".

وراى السيد ان "لا نيّة لأحد بإقامة متاريس خلف دياب بينما ينهار البلد والعبرة بالتأليف".

