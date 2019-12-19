هل تعيد الأحداث التاريخية نفسها؟

دبي - بواسطة محمد فارس في عام ١٩٥٥، وبعد انسحاب فرنسا من الفيتنام (كانت تُعرف عندها بالهند الصينية) عقب هزيمتها في معركة ديان بيان فو، وبعد انقسام البلاد إلى دولة شمالية شيوعية وأخرى جنوبية، بدأت الولايات المتحدة بالتدخل التدريجي لمصلحة الجنوب عبر الدعم المادي والعسكري، وذلك ضمن الاستراتيجية الأميركية العالمية لمواجهة المد الشيوعي. أتى التدخل الأميركي آنذاك في الفيتنام بعد نجاح القوات الأميركية وحلفاؤها في منع الشيوعيين في كوريا المدعومين من روسيا والصين، من السيطرة العسكرية على البلاد خلال الحرب الكورية (١٩٥٠-١٩٥٣) ما أدى إلى انقسام كوريا إلى دولتين، أولى شيوعية في الشمال وثانية في الجنوب.

خسرت الولايات المتحدة في حرب الفيتنام التي دامت أكثر من ١٠ سنوات حوالي ٥٨٠٠٠ جندي أميركي، بالإضافة إلى التكلفة المادية التي فاقت التريليون دولار حينها، والجدير بالذكر أن القوات الأميركية لم تُهزم خلال الحرب في أية معركة عسكرية، ولكن سياسة الاستنزاف التي اتّبعها الشيوعيون، وكون الحرب في الفيتنام هي أولى الحروب التي شاهدها المواطن الإميركي على جهاز التلفاز في بيته، بالإضافة إلى دور المخابرات السوفياتية KGB آنذاك في التأثير على الحركات الليبرالية في الداخل الأميركي، فإن كل تلك العوامل أدت إلى تراجع تأييد المواطن الأميركي للحرب وبالتالي إلى خسارة سياسية تُرجمت بانسحاب أميركي من الفيتنام، والذي بدوره أدى إلى انهيار الجنوب، وإلى سيطرة الشيوعيين على كامل البلاد.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي المنتدى العالمي للاجئين: غوتيريش يطالب الدول الغنية بتحمل المسؤولية وأردوغان يهاجمها دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى تشارك مسؤولية مساعدة العدد المتزايد من النازحين في قمة دولية غير مسبوقة للاجئين تعقد في جنيف الثلاثاء والأربعاء، حيث ربط الرئيس التركي رجب أردوغان غياب المساعدات الدولية بتدخل بلاده عسكريًا في سوريا. وقال غوتيريش في جلسة افتتاح "المنتدى العالمي للاجئين" "حان الوقت لرد أكثر إنصافًا على أزمة اللاجئين عبر تشارك المسؤولية". وفي وقت يعيش 80 بالمئة من اللاجئين في العالم في دول فقيرة ونامية تشعر عادة بأنها تُركت وحدها لتحمّل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، تصدرت مسألة مشاركة العبء جدول الأعمال. وقال غوتيريش إن "العالم مدين بالشكر لجميع الدول والمجتمعات التي تستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين"، لكنه شدد على أن "الشكر غير كافٍ". وأضاف أنه "في زمن الاضطرابات هذا، على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لتشارك هذه المسؤولية". شكوى تركية في حين شكا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء من قلة الدعم لخطط تركيا لإعادة توطين ما يصل إلى مليون لاجئ سوري في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا. وفي حديثه في المنتدى، قال إن عائدات النفط السورية يمكن استخدامها للمساعدة في إعادة توطين السوريين، مضيفًا أنه لا أحد يريد إنفاق الإيرادات على اللاجئين. وكرر الزعيم التركي إحباطه من الاتحاد الأوروبي ، قائلاً إن الكتلة لم تقدم حتى الآن سوى ملياري يورو من أصل ستة مليارات يورو التي وعدت بها تركيا بموجب اتفاق عام 2016 يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وقال إن تركيا أنفقت حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار على اللاجئين. وقال أردوغان إن تركيا تضم ​​خمسة ملايين لاجئ ، من بينهم 3.7 مليون سوري. وربط الرئيس التركي عدم تقديم مساعدات لبلاده بالعمليات التي نفّذتها أنقرة في شمال شرق سوريا. ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، شنّت القوات التركية عملية عسكرية عبر الحدود في تشرين الأول/أكتوبر لتطهير منطقة تطلق عليها أنقرة "المنطقة الآمنة" من المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيون". وترى أنقرة أن المنطقة ليست آمنة بما فيه الكفاية للسماح للاجئين السوريين في تركيا بالعودة إلى بلدهم. وقال أردوغان "عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاجه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا". وأضاف "نريد أن تبقى هذه المنطقة آمنة. دعونا نطهر هذه الأراضي من الإرهابيين لمرة واحد أخيرة (...) ليعود اللاجئون إلى بلدهم بشكل آمن وبكرامة". وشدد أنه على "اللاجئين السوريين أن يعودوا بشكل طوعي". أول اجتماع من نوعه وافتتح المنتدى الذي سيستمر حتى الأربعاء، بعد عام تمامًا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار عمل يهدف لوضع نهج أكثر ثباتًا وإنصافًا لتقديم المساعدات للاجئين والجهات التي تستضيفهم. والاجتماع هو الأول من نوعه إذ يشارك فيه قادة دول ووزراء وكبار الشخصيات في عالم المال والأعمال إلى جانب العاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم لطرح أفكار وتعهّدات تفضي لتقديم مساعدات أكثر فعالية. ,حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء من أنه "من السذاجة أن نتجاهل الواقع". وأضاف أن "حماية البيئة اليوم باتت مسألة معقدة ومقلقة"، مؤكداً "نرى أنه يتم شيطنة اللاجئين الذي هربوا من أجل حياتهم وتحويلهم إلى شخصيات مخيفة". وأضاف "نرى أشخاصًا يسجلون نقاطًا سياسية عبر إثارة قلق الشعوب". وبحلول نهاية العام 2018، نزح نحو 71 مليون شخص قسراً هربًا من الحرب والعنف والاضطهاد، بينهم قرابة 26 مليونًا عبروا الحدود كلاجئين. ويتوقع خلال المنتدى أن يتم تقديم مئات التعهّدات من الدول والمنظمات والشركات، تشمل تبرعات مالية إضافة إلى مساعدات تقنية ومادية وتغييرات في القوانين والسياسات بشكل يضمن تعزيز إدماج اللاجئين. وتأمل الأمم المتحدة كذلك بأن يعرض المشاركون دولاً ثالثة يتم فيها إعادة توطين اللاجئين ممن لديهم احتياجات أو نقاط ضعف خاصة، وخطوات تضمن عودتهم الآمنة إلى بلدانهم. وحتى قبل الافتتاح الرسمي للمنتدى، سلطت الأضواء الاثنين على المساهمات المحتملة من القطاع الخاص ومن نحو مئة شركة في المنتدى. وقالت مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد للصحافيين في جنيف إن "الشركات تؤثر فعلاً على إدماج اللاجئين من خلال التعليم والوظائف وصلاحية تنظيم المشاريع الحرة". وأضافت "كل خطوة تؤثر وكل شخص يؤثر". بدوره، دعا غراندي الدول إلى الانضمام إلى "تحدي الطاقة النظيفة" الهادف لضمان مخصصات لتزويد جميع مخيمات اللاجئين في العالم بمصادر كهرباء صديقة للبيئة بحلول 2030. تحديات كبيرة لكن التحديات لا تزال كبيرة للغاية، بحسب تحذير صدر الإثنين عن منظمة "أوكسفام" الخيرية التي اعتبرت أن المنظومة الحالية باتت "معيبة بشكل قاتل وتحمّل بعض أفقر الدول المسؤولية بشكل غير منصف". وقال مدير أوكسفام داني سريسكانداراجا في بيان إن "ملايين اللاجئين الضعفاء معرّضين للخطر أو عالقين في حالة من عدم اليقين لأن العديد من الدول فشلت في تحمّل نصيبها العادل من مسؤولية حماية الناس الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم". بدوره، قال اللاجئ الفلسطيني البالغ من العمر 25 عامًا محمد بدران الذي فر إلى هولندا هربًا من الحرب في سوريا إن على المجتمع الدولي الاتفاق على خطوات ملموسة وتطبيقها. وقال بدران الذي كان بين نحو 80 لاجئًا يحضرون المنتدى لفرانس برس إنه يخشى من تحوله إلى مؤتمر آخر بخطابات كثيرة وخطوات قليلة. وقال "نحتاج إلى خطوات ولا نحتاج لخطابات فارغة". وعلى صعيد متصل، كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد سلم مؤخراً تقريراً لمجلس الأمن اعتبر فيه أن "لا بديل" عن مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة في إطار جهود مجلس الأمن للإبقاء على آلية توصيل المساعدات إلى السوريين عبر الحدود. ويجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أن جهودهم تصطدم بعرقلة روسية وصينية. Euronews (Ar)

شاهد: المؤمنون الكاثوليك يتضرعون إلى القديس سان لازارو على ركبهم بمناسبة أعياد الميلاد جلبت الطقوس السنوية الآلاف من الكوبيين إلى كنيسة القديس لازاروس الوطنية، ضريح "سان لازارو"، قديس الجزيرة في نهاية العام. وتقام هذه المناسبة في جو خاص هذا العام، حيث أدت المصاعب الاقتصادية وتشديد العقوبات ضد البلاد إلى جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين. ويسير المؤمنين زحفا على ركبهم إلى الضريح، الواقع على تل في إل رينكون، أحد أحياء سانتياغو دي لاس فيغاس ويناشدون القديس الأفرو-كاثوليكي للتدخل الإلهي لأنفسهم وأحبائهم. وجاء الكثيرون لتقديم الشكر لما اعتبروه تدخلاً مقدساً لهم أو لأحد أقاربائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، وصعوبات في الحياة. طما طلبوا الدعم في العام المقبل. بعض الحجيج يغتنموا هذه الفرصة الدينية للتكفير عن أنفسهم، تكريما للأيقونة الدينية التي يحترمها المرضى. وقام القساوسة الكاثوليك بأداء طقوس للمصلين الذين تجمعوا من حولهم وكان الكثير منهم يجلسون على أرضية الضريح ويحملون الشموع. ويُعتبر القديس لازاروس قديسًا كاثوليكيًا، لكن الكثير من ممارسي سانتيريا، الديانة الأفرو-كاريبية التي تتبع على نطاق واسع في الجزيرة، آمنوا به. ويعتبر القديس تلميذا للشفاء والمرضى في تقاليد أريشا (القديسين أو الأرواح) في سانتيريا وهو رمز كاثوليكي رئيسي لكوبا. ويأتي الآلاف من المؤمنين إلى الضريح كل عام لتقديم الشكر للشفاء أو لطلب التدخل على أمل الحصول على موافقة إلهية توفر الإغاثة والحماية من الأمراض وغيرها من الأخطار. Euronews (Ar)

جونسون يسعى لمنع تمديد الفترة الانتقالية لبريكست إلى ما بعد العام 2020 تسعى بريطانيا الثلاثاء إلى تمرير قانون يمنع تخطي الفترة الانتقالية لبريكست نهاية العام 2020، بحسب ما صرحت الحكومة، في خطوة أدت الى انخفاض سعر الجنيه وأثارت مخاوف في بروكسل من سباق ضد الوقت للتوصل الى اتفاق تجاري. وفاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بغالبية كبيرة في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الفائت على خلفية تعهّده تنفيذ بريكست بنهاية كانون الثاني/يناير 2020. وتلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية تجري خلالها لندن وبروكسل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري. ووعد جونسون بالعمل "24 ساعة في اليوم" للوفاء بوعوده الانتخابية. وصرح كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد سيفعل ما بوسعه لاتمام المهمة في الموعد المحدد. وأضاف أمام الصحفيين عند سؤاله ما إذا كان سيفي بالمهلة النهائية للتوصل الى اتفاق تجاري وتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق، "سنبذل أقصى جهودنا". من ناحية أخرى قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس ان المهلة النهائية "ستكون محدودة جدا" للتوصل إلى اتفاق طموح. وأضاف "سيكون من الصعب للغاية إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل" ، وقال ان "الإطار الزمني صارم للغاية ... وهذا يعني أن بعض الأمور ستكون بعيدة المنال". سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا أمام الدولار واليورو بعد إعادة انتخاب جونسون والشعور بأنه بات من المؤكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني/يناير. لكن تلك المكاسب ضاعت الثلاثاء وسط مخاوف من أن عدم التوصل إلى اتفاق وهو ما يمكن أن يتسبب في حالة من الغموض والفوضى. وانخفض الجنيه بنسبة 1,4 بالمئة مقابل الدولار. وانخفض سعر الجنيه إلى 1,3146 نحو الساعة 14,35 ت غ مقارنة مع 1,3332 عند الساعة 22,00 ت غ الاثنين. وعقد جونسون أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات الثلاثاء، ورحب بالوزراء الذين عادوا إلى الحكومة بعد نتيجة الانتخابات التي وصفها ب"المزلزلة"، وقال لهم "لم تشاهدوا شيئا بعد". ومع عودة مجلس العموم، قال للنواب "هذا البرلمان لن يضيع وقت الأمة في حالة من الجمود والانقسام والتأخير". وأضاف "سننفذ بريكست .. وسنلبي أولويات الشعب البريطاني .. بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من الجدل". وستحدد الملكة اليزابيث الثانية برنامج الحكومة التشريعي الخميس ويعتزم جونسون طرح اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجمعة. إلا أن الحكومة تعتزم الحيلولة دون امتداد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020 في بيان نوايا رسمي. وقال مصدر في الحكومة "لن نمدد فترة التنفيذ، وسيحظر مشروع قانون اتفاق الانسحاب الجديد بشكل قانوني موافقة الحكومة على أي تمديد". وذكرت لندن وبروكسل إن جونسون تحدث هاتفيا الى رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لايين، واتفقا على بدء محادثات تجارية في أقرب وقت ممكن. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر "لقد اتفقنا على إطلاق مفاوضات في أسرع وقت ممكن حول الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سنلتقي في بداية عام 2020. وستكون المملكة المتحدة دائماً صديقاً وشريكاً وحليفاً". وأوضحت أنها ستلتقي جونسون في العام المقبل. وأضاف المتحدث باسم جونسون "كلاهما قالا إنهما سيعملان بقوة كبيرة لتحقيق الشراكة المستقبلية بحلول كانون الأول ديسمبر 2020". وتابع "والآن، ومع الوضوح التام للجدول الزمني الذي نعمل عليه، ستكون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قادرين على المضي قدماً في هذا الصدد وأن تكون لهما علاقة مستقبلية كبيرة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020". وأكد المتحدث أن بريطانيا لا تزال تستهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة "على الطريقة الكندية". وصرح دبلوماسي أوروبي بارز في بروكسل لوكالة فرانس برس "سيكون من الصعب للغاية التوصل الى اتفاق والمصادقة عليه خلال 11 شهرا". وأضاف "إذا حدت المملكة المتحدة من خياراتها بشكل سابق لأوانه، وبالتالي سارت يعيون مغمضة باتجاه عدم التوصل إلى اتفاق وهو ما يريده أحد بنهاية 2020، فسيكون الاتحاد الأوروبي مستعد جيدا لتخفيف تأثيرات ذلك على الدول الأعضاء". وطالب اتحاد الصناعات البريطانية بعدم تضييع الوقت والتوصل الى اتفاق تجاري جيد بالسرعة الممكنة. وقالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة للاتحاد "لقد اكتفى قطاع الأعمال من حالة عدم اليقين، ويشارك رئيس الوزراء طموحه بالتوصل إلى اتفاق تجاري سريع بين الاتحاد الأوروبي". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO ترامب يواجه تهمتين بعد تصويت النواب على عزله Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

بدأ التدخل العسكري الفعلي في الفيتنام عام ١٩٦٤ في عهد الرئيس ليندن جونسون، الذي دامت ولايته حوالى ٦ سنوات، واستطاعت خلالها الولايات المتحدة من ردع قوات الشمال ومنعها من السيطرة على الجنوب. وبالرغم من تكبيد القوات الشيوعية خسائر باهظة بالأرواح والعتاد، فشل الرئيس جونسون في الحسم العسكري مدة ولايته بعد أن اتبع استراتيجية وزير الدفاع روبرت ماكنامارا التي اعتمدت على body count والتي تعني إسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف مقاتلي العدو حتى ثنيهم عن متابعة الحرب.

ولكن في عام ١٩٧١، قام الرئيس ريتشارد نيكسون باتباع استراتيجية مختلفة تمامًا عن خلفه هدفت إلى نقل العمليات العسكرية على الأرض إلى قوات جنوب الفيتنام وبضرب جوي أميركي كثيف على الشمال. وبعد سنتين من القصف الأميركي العنيف على شمال الفيتنام، نجحت إستراتيجية نيكسون ووافق الشمال على إقامة محادثات سلام في باريس عام ١٩٧٣ وتم الاتفاق على تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب. ولكن بعد فضيحة Watergate المدوية وتنحي الرئيس نيكسون بعد رفع دعوى عزل (impeachment)، سيطر الديموقراطيون على الكونغرس، ومنعوا الرئيس جيرالد فورد من المتابعة باستراتيجية نيكسون في الفيتنام. كل هذه التغيرات أعطت قوات الشمال ومن خلفهم الاتحاد السوفياتي والصين الدافع إلى عدم الامتثال لمقررات مؤتمر باريس، وإلى الاجتياح الكامل للجنوب، وفرض سيطرة الحزب الشيوعي على البلاد، بعد أن حققت الولايات المتحدة انتصاراً مع الرئيس نيكسون من خلال انتزاع اعتراف الشيوعيين بدولة الجنوب على غرار ما حصل في كوريا عام ١٩٥٣.

ما يقوم به الرئيس الحالي دونالد ترامب من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، واتباع سياسة الضغط الأقصى maximum pressure عبر العقوبات الاقتصادية على إيران، ومواجهة وتحجيم الأذرع الموالية والحليفة لطهران في المنطقة، يشبه إلى حد بعيد الخطة العسكرية والسياسية للرئيس نيكسون في الفيتنام. فمحاولة إيران التعايش مع الوضع الحالي مرده الرهان على تغيرات في السياسة الداخلية الأميركية تشبه تلك التي حدثت مع تنحي الرئيس نيكسون، عبر:

١- وصول الديموقراطيين إلى الحكم في ٢٠٢٠

٢- الدعوى لعزل الرئيس ترامب وإضعاف الجمهوريين

مع العلم أن هكذا رهان يشكل بالظاهر رهاناً واقعياً، ولكنه يحتوي بالباطن عدة مفارقات. فهل تعيد الأحداث التاريخية نفسها؟