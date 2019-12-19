المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطلق مبادرة لدعم النساء المقاولات بالمغرب

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنها أطلقت مبادرة تهدف إلى دعم النساء المقاولات في المغرب.

وذكر بيان للمؤسسة أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم البنك الاسلامي للتنمية (شعبة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب)، سيتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل مركز التجارة الدولية ومكتب إنعاش التجارة بكندا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المبادرة تحظى بدعم شركاء محليين ومنظمات للدعم منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، وفيدرالية صناعات المعلبات والمنتجات الفلاحية بالمغرب.

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وأشار إلى أنه وفي أفق التوسع المتوقع في يناير 2020 وعلى مدى 24 شهرا، ستركز مبادرة “شي ترادز موروكو” على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تديرها نساء في قطاع الأغذية المصنعة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تصنيفه كقطاع صناعي ثان في البلاد بحوالي 30 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي، يبقى قطاع الصناعة الغذائية قطاع حيويا بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وقال المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، إن هذه المبادرة ستسمح برصد وسائل وآليات لتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تملكها نساء في المغرب وخلق علاقات تجارية مع المشترين المحتملين في كندا و أوروبا.

يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي تعد عضوا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تم إحداثها بهدف النهوض بالتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقدمت منذ عام 2008، أكثر من 45 مليار دولار لتمويل التجارة للدول الأعضاء في المنظمة.