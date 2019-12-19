فيديو: يونس الميموني
اعتبر والد الطالب المقتول في جامعة عبد المالك السعدي، بعدما وزعت استئنافية طنجة حكما ابتدائيا بسنتين نافذتين على 3 متهمين في قضية ابنه، أن القتل كان مدبرا من طرف مجموعة من الطلبة.
وقال والد الضحية لـ”اليوم 24″، إن ابنه استدرج من غرفته في الحي الجامعي إلى محطة الحافلات، قبل ضربه بحجرة أصابته بكسور خطيرة على مستوى الرأس.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه رفض تسلم مبلغ 20 مليون سنتيم وناقتين، من طرف المتسببين في مقتل ابنه، مردفا “لن أبيع دمه”.
وأبرز الأب المكلوم؟ أن المتهم الرئيسي في القضية اعترف في البداية بضرب ابنه بحجرة، قبل أن يتراجع عن أقواله، وينكر كل شيء.
وقال أب الطالب المقتول في جامعة عبد المالك السعدي: “أتمنى أن ينصفني حكم الاستئناف في أخذ حق ابني، وتشديد العقوبة على المتهمين، الذين سلبوا منه حياته”.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الطالب المقتول في كلية طنجة: اقترحوا علي 20 مليون وناقتين.. لن أبيع دم ابني- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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