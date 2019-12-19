السلامي: بنحليب عليه البحث عن فريق.. فاخر: بعض الأندية تقدمت بـ4 أهداف ولم تحافظ على ذلك

أكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن لاعب الفريق محمود بنحليب بات خارج حساباته في الفترة القادمة.

وقال السلامي خلال الندوة الصحافية التي تلت مباراة الفريق الأخضر وضيفه حسنية أگادير اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الرجاء أبلغوه أن بنحليب لم يعد يرغب في مواصلة مشواره مع الفريق.

وأشار مدرب النسور الخضر، أنه لن يضع اللاعب المذكور ضمن خططه المستقبلية، مطالبا إياه بالبحث عن فريق خلال الفترة المقبلة.

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وفي الندوة ذاتها، قال امحمد فاخر مدرب الحسنية، إن المباراة لم تكن سهلة على فريقه أمام ناد من حجم الرجاء وجماهيره الكبيرة.

وعن سبب خسارته اللقاء بعدما كان متقدما بهدف دون رد، أوضح فاخر أن هذا وارد في كرة القدم، مبرزا أن مجموعة من الأندية كانت متقدمة بأربعة أهداف ولم تحافظ على تقدمها.

يذكر أن الرجاء حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما مكن الفريق من الارتقاء إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة الاحترافية بـ14 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن حسنية أگادير صاحب الرتبة العاشرة.