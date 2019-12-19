شبهة الارتشاء تجر ضابط شرطة ممتاز للتحقيق في الدار البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، مع ضابط شرطة ممتاز، يرأس دائرة للشرطة بحي سيدي مومن، بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد استمعت لشكاية سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المذكور بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وتم فتح بحث قضائي في هذه القضية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، والذي أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.