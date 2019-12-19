مصرع شاب في حادث عمل قرب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في بلدة "بير يعقوب" قرب مدينة الرملة، اليوم الخميس.

وأفاد مصدر طبي أنه تلقى بلاغا عن إصابة العامل الذي، على ما يبدو، سقط عليه جسم ثقيل.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الإسعافات الأولية للعامل وحاولت إنقاذ حياته، لكنها اضطرت إلى إعلان وفاته بعد فشل كل المحاولات.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 44 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

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كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.