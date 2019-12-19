هدم بيت لعائلة القديّم في مدينة اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات وآليات بلدية اللد منزلا تعود ملكيته للمواطن محمود سليمان القديّم في حي "سامخ حيط" بمدينة اللد، وذلك بحماية من الشرطة التي تواجدت بكثافة في محيط المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، صباح اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إن جرافات البلدية لم تتمكن من الوصول إلى المنزل لتنفيذ أمر الهدم، فقام عدد من مستخدميها بالمباشرة بهدم البيت يدويا، وذلك بعد إجلاء أفراد العائلة وممتلكاتها من المنزل.

وحاول الأعضاء العرب في بلدية اللد العمل لمنع هدم المنزل، لكن دون جدوى.

هذا، وجاء الهدم في مدينة اللد بعد يومين فقط من هدم منزل لعائلة عربية في مدينة يافا.