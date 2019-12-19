مونشنغلادباخ يزاحم لايبزيغ على صدارة الدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زاحم نادي بوروسيا مونشنغلادباخ فريق لايبزيغ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إثر فوزه على ضيفه بادربورن بالنتيجة 2 - صفر، في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة أمس، الأربعاء.

وفاز كذلك كل من بايرن ميونخ على فرايبورغ 2 - 1، وفولفسبورغ مع شالكه 1 - 1 وفوز كولون على إينتراخت فرانكفورت 3 - 2، وهيرتا برلين على باير ليفركوزن 1 - صفر.

وسجل الساني بليه الهدف الأول لمونشنغلادباخ في الدقيقة 46، وأضاف لارس ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة 67. وبلغ رصيد 34 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بادربورن عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير).

وفي مباراة أخرى، فاز بايرن ميونخ على مضيفه فرايبورغ 2 - 1. وتقدم بايرن عن طريق البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 16، ليسجل هدفه رقم 221 في بطولة الدوري الألماني، وصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة. وفي الدقيقة 58 سجل فينسنزو غريفو هدف التعادل لفرايبورغ، كما سجل اللاعب الشاب جوشوا سيرزكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

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أما فولفسبورغ فتعادل مع ضيفه شالكه 1 - 1. وتقدم شالكه عن طريق أوزان كاباك في الدقيقة 51، قبل أن يسجل كيفين مبابو هدف التعادل في الدقيقة 82. ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي لقاء آخر، فاز كولون على مضيفه إينتراخت فرانكفورت 4 - 2. وتقدم فرانكفورت عن طريق مارتن هينترغير في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز زميله غونزالو باسيينسيا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 44 سجل يوناس هيكتور هدف تقليص الفارق لكولون، قبل أن يسجل سبستيان بروناو الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل زميله دومينك دريكسر الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم إسماعيل غاكوبس رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. ورفع كولون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض باير ليفركوزن لخسارة صفر - 1، أمام ضيفه هيرتا برلين. وسجل كريم ركيك هدف المباراة الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 64. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 25 نقطة في المركز السابع.