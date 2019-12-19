سكرتارية الجبهة توصي بتثبيت قائمة المرشحين والمشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي، اجتماعا في قاعة العوادية بمدينة شفاعمرو، أمس الأربعاء، لمناقشة الموقف والاستعدادات لانتخابات الكنيست الـ23 المزمع إجراؤها يوم 3 آذار/ مارس 2020.

وبعد نقاشات بين المشاركين في الاجتماع، أوصت سكرتارية الجبهة ومركزية الشيوعي بتثبيت مرشحي الجبهة ضمن لائحة مرشحي القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقبلة.

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وأكدت سكرتارية الجبهة أهمية استمرار وتثبيت القائمة المشتركة وخوض انتخابات الكنيست الـ23 وزيادة قوة القائمة المشتركة وعدد نوابها.

وكان من بين المشاركين في الاجتماع: سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، سكرتير عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي، عادل عامر، رئيس الجبهة، د. عفو إغبارية، رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، النواب: أيمن عودة، د. يوسف جبارين، عايدة توما- سليمان، عوفر كسيف.