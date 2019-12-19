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بوادر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 ديسمبر 2019

افتعلت مليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، كانون الأول 19، 2019.

 

وقال مراسلنا إن طوابير السيارات شوهدت أمام عدد من المحطات في العاصمة.

 

وأضاف أن الطوابير الباحثة عن البنزين والديزل بدأت فجر اليوم ودون سابق إنذار.

 

في السياق، أكد ملاك محطات في صنعاء أن المشتقات النفطية متوفرة بكميات كبيرة، وأن هناك جهات تفتعل أزمة لإنعاش السوق السوداء.

 

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وتابعوا أن هناك من يعيش على مثل هذه الأزمات من تجار الحروب المحسوبين على المليشيا.

 

ومع كل ظهور لأزمة في المشتقات النفطية تزدهر السوق السوداء التي تتوفر فيها كميات كبيرة من مادتي البنزين والديزل.

 

وتدير قيادات حوثية هذه السوق، من خلال توفير المشتقات النفطية للمكلفين ببيعها، والتي يفترض أن توزع على المحطات.

 

وتؤكد مصادر خاصة أن كميات كبيرة من المشتقات متوفرة في مخازن شركة النفط التي لم تصدر أي بيان حتى اللحظة.

 

وتشير المصادر إلى أن الشركة تدار من قبل نافذين على صلة بتجار السوق السوداء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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