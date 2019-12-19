الحوثيون يطالبون نادي اتحاد إب مبالغ مالية على أرضية ملعب

الخميس 19 ديسمبر 2019

طالبت مليشيا الحوثي، نادي اتحاد إب بمبالغ مالية على أرضية ملعب النادي في منطقة السحول.



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ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني نادي الإتحاد من أزمة مالية غير مسبوقة في ظل انعدام الدعم الحكومي والرسمي بفعل الحرب والإنقلاب.

جاء ذلك وسط إستياء واسع في الأوساط الرياضية والشبابية والناشطين من مطالب مليشيا الحوثي عبر مكتب الأوقاف بإب بمبالغ مالية كجبايات وإتاوات اعتادت عليها منذ احتلالها للمحافظة وسيطرته على المنشاءات الرياضية.